Zwei Klassiker von Kathrin Röggla an einem Abend

Am Samstag (19.30 Uhr) hat die Inszenierung "worst case / dunkelziffer" in den Kammerspielen Premiere, in der Regisseurin Katka Schroth Rögglas erfolgreichste Stücke "worst case" und "draußen tobt die dunkelziffer" kombiniert. Die beiden Stücke behandeln aktuelle Themen: "draußen tobt die dunkelziffer" erzählt von der aussichtslosen Lage Verschuldeter, "worstcase" hat mehrere Katastrophenszenarien zum Inhalt. "In der Verschränkung der beiden Stücke entsteht eine neue spannende Perspektive", sagt Schroth. Bühnenbildner Hartmut Meyer: "Im Zusammenschnitt ergibt sich ein gesunder Kontrastgedanke, der beide Themen erhöht. Es geht uns um die Zuspitzung der beiden Welten." (hes)

Karten gibt es unter Tel. 0732 / 7611-400, landestheater-linz.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper