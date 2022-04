Zwei Jazz-Duos im eigenwilligen Dialog

Freitagabend präsentierte das Brucknerhaus zwei Formationen europäischer Provenienz, die diesen Dialog höchst eigenwillig gestalteten.

Der Saxofonist Jean-Marc Larché und Kontrabassist Yves Rousseau begannen als Duo Continuum. Fast choralartig klang der Anfang, als wäre er vom Barockmeister Johann Sebastian Bach. Der kam später noch sehr dezidiert zu Wort. Schlichte, klare Melodien, sehr behutsam gesetzte Töne, viel Geschriebenes, wenig Improvisiertes bestimmten die Handlung. Phrasierung und rhythmisches Design hatten wenig mit Jazz zu tun, was aber Schönheit und entspannter Eleganz keinen Abbruch tat.

Das zweite Duo verfügte über eine ganz andere Klangfärbung. Der Basler Perkussionist und Elektroniker Gregor Hilbe traf auf die Trondheimer Trompeterin Hildegunn Øiseth. Völlig anderes Sounddesign: Zunächst brummte Hilbe elektronisch, dann gesellte sich Øiseths halliges Horn dazu. Vieles schwebte, klang ein wenig esoterisch, verwies aber auch auf andere Kulturkreise. Leider selten gewann das Ganze an Tempo und damit an Leichtigkeit und klang dann nicht mehr so bedeutungsschwanger.