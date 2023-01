Sie fühlt sich beinah wie eine Gemeinheit an. Die erste Sequenz in "The Banshees of Inisherin" umreißt aus der Ferne heranrollend einen frühlingshaften Sehnsuchtsort, während man sich des trüb-dunklen Winters außerhalb des Kinos mehr als bewusst ist. Inisherin ist eine fiktive irische Insel im April 1923 – mit rauer Brandung, wogendem Meer und Wiesen, die einem Mosaik satter Grüntöne gleichkommen.

Aber da der Ire Martin McDonagh Regie führte (mehr rechts), kann man sich eines sicher sein: Es wird nicht lange dauern, bis er aufzeigt, dass nicht allein moderne, nasskalte Urbanität Menschen den Verstand rauben kann, sondern auch die schön-karge Stille eines Naturparadieses.

Saitenkünstler und Hundebesitzer Colm, verkörpert von Brendan Gleeson ("The Guard"), hat mit seinem besten Freund Schluss gemacht. Nur der Betroffene, Kleinbauer Pádraic (Hollywoodstar Colin Farrell, "The Batman") weiß es nicht. Als er Colm zum 14-Uhr-Pint im Pub abholen will, behandelt er ihn wie Luft.

Was sich nach Buben im Sandkistl anhört und ein paar Minuten etwas fad ist, entwickelt sich jedoch zu einer von famoser Nüchternheit getriebenen Groteske über menschliches Sein. Es beginnt bei der Kleinstgruppe des (Ex-)Paares und wächst sich zu einer Parabel auf politische Konflikte aus. Auf dem Festland tobt der Bürgerkrieg, Bomben fallen.

Dabei versteht es McDonagh herausragend, nicht ins Plakative abzugleiten, sondern auf einem Grat zu wandern. Unreife Reflexe, Unvermögen zur ehrlichen Kommunikation und die Gegensätzlichkeit, die den Protagonisten im Weg steht, hebt er fein nuanciert hervor, in gezielten Sticheleien genauso wie in groben Überreaktionen. Würden andere vielleicht den Stinkefinger zeigen, schneidet sich Colm den Zeigefinger ab, um ihn gegen Pádraics Tür zu schmeißen.

Es ist ein Trauerspiel, jedoch eines, das dank seiner famosen Hauptdarsteller und herrlich lakonischen Dialoge richtig guten Witz entfaltet. Gleeson (67) verfügt zwar über ein Gesicht, das er, vom Leben gegerbt, für eine gelungene Großaufnahme nur in die Kamera halten müsste, dennoch spürt man in jeder Haltung, Mimik und Geste, wie der Dubliner die Erfahrung aus fünfzig Jahren ausspielt. Sein Landsmann Farrell (46), lange ein "schöner" Actionstar, liefert eine seiner besten Leistungen als Charakterdarsteller. Pádraics Einfältigkeit, an der sich Colm so stößt, hebt er auf eine eigensinnig skurrile, aber sympathische Ebene.

Während der Besitzer des von ihm vergötterten Zwergesels Jenny stundenlang über dessen Ausscheidung redet, will Colm der Welt etwas hinterlassen. Es wird eine stinkende Spur der Verwüstung sein, die aus unausgesprochener Todesangst (Colm) und Verletzung (Pádraic) eine Spirale der Gewalt entfacht. Sie ist unglaublich präzise inszeniert, ein ideales Ganzes aus Kostümen, Musik, Schnitt und Licht. Erzählt mit Bildern wie ein visuelles Gedicht. Sie sind der wildromantische Rahmen für einen hervorragenden Niedergang, der den Blick aufs unsäglich Schräge schärft, sodass einem das Lachen im Hals stecken bleibt.

"The Banshees of Inisherin": IRL/GB/USA 2022, 114 Min., jetzt im Kino

OÖN Bewertung: 6 von 6 Sternen

Hintergrund

Martin McDonagh (52) steht für Kino, das Gewalt süffisant

thematisiert. Zwei Oscars holte er mit „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. „Banshees of Inisherin“ ist für acht Golden Globes nominiert.

Autor Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur