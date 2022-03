Zwei feine Bach-Welten

Diesmal stand die Familie Bach im Zentrum des Sonntagvormittagskonzerts im Brucknerhaus, allerdings nicht auf alten Instrumenten musiziert, aber von der Camerata Salzburg deswegen nicht minder historisch informiert umgesetzt.

Dennoch wirkte das Konzert wie aus zwei verschiedenen Welten zu sein, denn als Solisten gesellten sich Evgeni Koroliov und seine langjährige Duopartnerin Ljupka Hadzi Georgieva dazu, die Bach nach der alten Schule interpretierten. Geradlinig, in betonter Zurückhaltung, nobel im Klang und streng im einmal gestarteten Tempo. Bach – hier geht es um das c-Moll-Konzert für zwei Klaviere und das d-Moll-Klavierkonzert von Johann Sebastian sowie um das "Concerto doppio" in Es-Dur von Carl Philipp Emanuel –, wie man ihn vor der großen Revolution der historischen Aufführungspraxis zu spielen pflegte. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber doch ein wenig antiquiert und nimmt der Musik in ihrer Strenge die sonst so mitreißende Wirkung. Hier konnten oder durften die Musizierenden der Camerata Salzburg nicht dagegenhalten und bremsten dabei ihr bei den drei Symphonien von Wilhelm Friedemann (F-Dur, Fk 67), von Johann Christian (g-Moll op.6/6) und von Johann Christoph Friedrich Bach (Es-Dur Wf I/10) so lustvoll ausgelebtes und von Gregory Ahss vom Konzertmeisterpult mitreißend geleitetes Musizieren. Gerade da zeigte die Camerata ihr feines Können, ihr perfektes auf das gegenseitige Zuhören abgestimmtes Zusammenspiel und ein lebendiges gegenwärtiges Musizieren. (wruss)

Fazit: Bach vom Feinsten aus ungleicher Perspektive.