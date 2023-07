Zwei Coldplay-Konzerte im August 2024 in Wien

Die britische Band Coldplay kommt im Rahmen ihrer seit 2022 laufenden "Music Of The Spheres World Tour" nächstes Jahr gleich mit zwei Konzerten ins Wiener Ernst-Happel-Stadion. Der Vorverkauf für die Shows am 21. und 22. August 2024 startet kommende Woche.

