Zwei Baumgärtner, ein Schmäh

Mit einem Missverständnis räumen Harald Baumgartner und Ursula Anna Baumgartner gleich zu Beginn auf: "Nein, wir sind nicht verheiratet", sagen die beiden 37-Jährigen unisono. Und trotzdem gab der gemeinsame Name den Anstoß für ihre Zusammenarbeit. Der Sänger und die Schauspielerin lernten einander über Freunde kennen: "Wir fanden, wenn wir schon gleich heißen, müssen wir auch etwas miteinander machen", sagt Harald Baumgartner, der aus Vöcklabruck stammt. Da traf es sich perfekt, dass sie auch auf der Schmähebene harmonieren: "Wir haben kein anderes Projekt, bei dem wir beide so viel lachen", sagt die Linzerin.

Der Name gab auch den Ausschlag für ihr Programm "Von der Wurzel bis zur Krönung", in dem sie mit Liedern, Gedichten und Dialogen Parallelen zwischen Bäumen und Menschen herausarbeiten. Am Freitag sind die Oberösterreicher, die mittlerweile beide in Wien leben, um 20 Uhr mit ihrem Programm im Rahmen der "Heimspiel"-Reihe zum ersten Mal im Posthof zu Gast. Ihr Metier nennen sie "pflanzliche Kleinkunst": "Wir haben keinen Wuchtlanspruch wie beim Kabarett", sagt Ursula Anna. "Die Leute können lachen und sich berühren lassen."

Zweimal beim Songcontest

Beide sind in ihren Metiers keine Unbekannten. So hat Harald bereits drei Dialektalben veröffentlicht, einen Song für Parov Stelar geschrieben und war zwei Mal als Backgroundsänger beim Songcontest – 2013 mit Natália Kelly in Malmö, 2015 mit den Makemakes in Wien. "Ich war schwer begeistert, wie professionell da alles abläuft", erinnert er sich. Ursula Anna, ausgebildete Musicaldarstellerin, war bis zu deren Auflösung Mitglied der "Vaginas im Dirndl" und ist ab 16. Februar im Wiener "Theater der Jugend" im Stück "Amadé und Antoinette" zu sehen.