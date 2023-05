Zurück: Johnny Depp in Cannes im Eröffnungsfilm

Das Historiendrama ist sein erster Film nach dem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard. "Jeanne du Barry" erzählt von der Beziehung des französischen Königs zur Mätresse Marie-Jeanne Bécu in den 1760er und 1770er Jahren. Da Bécu aus armen Verhältnissen stammte, war die Beziehung ein Skandal. Der Film in der Regie der Französin Maïwenn Le Besco, die auch die Hauptrolle spielt.

Depp: "Brauche kein Hollywood"

Depps Karriere war durch den schlagzeilenträchtigen Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau, die ihm Gewalt vorwarf, zeitweise eingebrochen. So war er 2020 in "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" durch den Dänen Mads Mikkelsen ersetzt worden. Im selben Jahr war er noch im Drama "Minamata" zu sehen.

2022 errang er in dem Verleumdungsprozess in den meisten Punkten einen Sieg über Heard. Die Jury sprach dem "Fluch der Karibik"-Star hohen Schadenersatz zu. "Was mich und mein Leben betrifft, so ist das meiste, was Sie gelesen haben, fantastische, schrecklich geschriebene Fiktion", sagte Depp in Cannes: "Ich fühle mich nicht von Hollywood boykottiert, weil ich nicht an Hollywood denke. Ich brauche kein Hollywood."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper