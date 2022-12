Zum Schluss ein kult ureller Tusch

Silvestergala Bei der Silvestergala des Kulturvereins Schärding musiziert das Salonorchester sINNfonietta, mit Tenor Harald Wurmsdobler und Sopranistin Eva-Maria Kumpfmüller. 31. 12., 19 Uhr, Kubinsaal, Reservierung: Tel. 07712/29011, info@kulturverein-schaerding.at Kabarett In der Spinnerei Traun lädt Herbert Steinböck zum Silvester-Spezial "Ho Rutsch ins neue Jahr!" (31. 12., 18.30, Info: spinnerei.kulturpark.at). Im Schöffl in Engerwitzdorf tritt Edi Jäger mit "Wenn Frauen fragen" auf. 31. 12., 20 Uhr, Info: imschoeffl.at

Konzert In Linz locken das kleine Silvesterkonzert mit dem Azahar Ensemble (16 Uhr) und das große Silvesterkonzert mit der Operette "Die Csardasfürstin" (19.30) ins Brucknerhaus (brucknerhaus.at). Im Orchestersaal des Musiktheaters gastiert das Johann Strauss Ensemble (um 17 und 20 Uhr, landestheater-linz.at). Im Palais Linz dirigiert Matthias Achleitner "seine" OÖ Philharmonie (31. 12., 19.30, Info: reglist24.com/silvesterkonzert2022). Im Alten Theater in Steyr stimmt das "Schubert Art Ensemble" gesanglich auf 2023 ein (17 und 20 Uhr, oeticket.com). Das Orchester der Stadt Vöcklabruck spielt am 31. 12. unter David Pennetzdorfer auf. Als Cellist der Wiener Philharmoniker hat er anders als 2022 beim Neujahrskonzert 2023 dienstfrei und Zeit für ein Heimspiel (31. 12., 19.30 Uhr, Stadtsaal, Seniorenkonzert: 30. 12., 15 Uhr, Stadtsaal, kuf.at) Die Musikfreunde Braunau/Simbach begrüßen Opernsängerin Maja Santro beim Silvesterkonzert (19 Uhr, VAZ Braunau, www.musikfreunde-braunau-simbach.org). Orgelmusik bietet Stiftsorganist Klaus Sonnleitner in der Stiftsbasilika St. Florian (11.15 Uhr, freiwillige Spenden).

Das Silvesterkonzert in Stift Schlägl gestalten Franziska Fleischanderl (Psalterium) und Bernhard Prammer am Hammerflügel. 31. 12., 22.30, Kartenbestellung: Tel. 07281/8801).

Theater Im Spielraum Gastpoltshofen feiert "Nora, ein Puppenheim" Premiere (31. 12., 19.30 , weiters: 5., 7., 13., 14. 1, je 19.30; 6. 1., 16 Uhr, Karten: spielraum.at).

Das Theater Schönau führt die Komödie "GleisGeisterei" auf (31. 12.; 7., 14., 21., 28. 1. je 19.30; 8., 15., 22. 1., je 14.30, Tel. 0664/73840805, theaterschoenau.at). Im Stadttheater Bad Hall lädt die Tassilo Bühne zu "Der doppelte Moritz" (31. 12.; Termine bis 4. 2., stadttheater-badhall.com). Im Phönix Linz lädt man zu "Der Weltuntergang" nach Jura Soyfer (31. 12., 19.30 Uhr, theater-phoenix.at).

Besonderes Kino Im Cinematograph Linz projiziert man analog (35 mm) einen Überraschungsfilm, um 22 Uhr. cafecinematograph.at

Autor Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur