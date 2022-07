Zum letzten Mal: Kammermusik im Vituskircherl

Organisator Andreas Pözlberger hört aus persönlichen Gründen auf. "Manches darf zu Ende gehen", sagt der 59-Jährige, der seit 1987 an der Bruckneruni Cello lehrt.

Zuvor gibt es, wie üblich, drei ausgesuchte Konzerte in einer Woche – dieses Mal ausschließlich Quintette: Am Samstag, 3. September, stammen sie von Franz Schubert und César Franck, am Mittwoch, 7. September, von Johannes Brahms und Schubert (Forellenquintett) und am Samstag, 10. September, von Antonin Dvorák und Brahms (jeweils 18 Uhr).

Musizieren mit Freunden

Ausgesucht werde das Programm nach sehr persönlichen Vorlieben, sagt Pözlberger: "Es sind Stücke, die mir am Herzen liegen und die ich gerne mit Freunden, Kollegen und Nachwuchsmusikern spiele", sagt der Cellist, der selbst an allen drei Abenden zum Instrument greift. Ihm ist wichtig, die Eintrittspreise niedrig zu halten: So kostet der Festivalpass für alle drei Konzerte 45 Euro. "Das ist nur möglich, weil es private Sponsoren gibt", sagt der Musiker, der mit seiner Frau in Regau wohnt. Den Veranstaltungsort fand er vor 17 Jahren per Zufall: Ein Kollege hat die kleine, bis zu 170 Plätze fassende Kirche für eine CD-Aufnahme vorgeschlagen. Dieser Plan zerschlug sich – doch die gute Akustik blieb Pözlberger im Gedächtnis. Seither nutzt er die Kirche einmal im Jahr für das Festival. Bis heuer.

Nähere Infos und Karten gibt’s auf kammermusik-im-vituskircherl.at