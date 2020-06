Zum 70er von Klaus Eberhartinger: Wie gut kennen Sie die EAV-Songs?

Als "Märchenprinz" eroberte er den Austropop, als "Dancing Star" den Fernsehbildschirm: Klaus Eberhartinger, gebürtiger Oberösterreicher, Frontmann der legendären Ersten Allgemeinen Verunsicherung (EAV) und viel beschäftigter Moderator, feiert am Freitag (12. Juni) seinen 70. Geburtstag. In zahlreichen Rollen hat Eberhartinger seit den 1980er-Jahren in Österreich, aber auch im übrigen deutschen Sprachraum viele Fans gewonnen.

Die Erfolge der späten 80er und frühen 90er-Jahre machten die EAV, vor allem Frontman Eberhartinger sowie Songschreiber, Gitarrist und Mastermind Thomas Spitzer, als Blödelrocker bekannt - neben Klamaukhits wie "Küss' die Hand, schöne Frau" oder "Ding Dong" widmeten sie sich allerdings stets auch gesellschaftlich relevanten Themen wie Rechtsextremismus ("Eierkopf-Rudi", "Wir marschieren"), Sextourismus ("Samurai") oder, in ihrem stark kritisierten Song "Burli", den Folgen eines Supergaus.

Das große EAV-Quiz: Anlässlich des runden Jubiläums wollen wir von Ihnen wissen. Wie gut kennen Sie die Lieder der Ersten Allgemeinen Verunsicherung? Aus welchen bekannten Songs stammen die folgenden Liedzeilen?