Zum 50. Geburtstag will die Linzer Kunstuni die ganze Stadt erobern

Die BestOFF-Schau an der Linzer Kunstuni, in der Studierende einen Querschnitt aktueller Arbeiten zeigen, ist längst Tradition. Anlässlich von 50 Jahren Kunstuni nahm man allerdings Anlauf für etwas in seiner dichten Form völlig Neues: Man aktivierte die Dagewesenen, die Absolventen und Absolventinnen sowie vertraute und verbundene Kulturinstitutionen, oft in der freien Szene.So sind heuer 50 Arbeiten von Studierenden (aus 140 Einreichungen) verteilt auf 15 Kulturräume in ganz Linz zu sehen