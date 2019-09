Zum 40. Geburtstag der Visualisierten Klangwolke strahlt die Sonne über Linz

Sie schlägt traditionell die Brücke vom Ars Electronica Festival Linz zum Internationalen Brucknerfest: die Visualisierte Klangwolke, die heuer ihren 40. Geburtstag feiert. 1979 hüllte die erste Klangwolke mit Bruckners "Achter" dank unzähliger in die offenen Fenster gestellter Radios Linz in eine Klangwolke im wahrsten Wortsinn. Das Jubiläum unter dem Titel "Solar" inszeniert der gebürtige Brite David Pountney (71), der 2013 als Regisseur von Philip Glass’ Oper "Spuren der Verirrten" das neue Linzer Musiktheater einweihte (mehr zum Inhalt von "Solar").

Hinter den Kulissen sind 250 Mitarbeiter im Einsatz, um das Spektakel an der Donaulände wie am Schnürchen ablaufen zu lassen. Für die erwarteten rund 100.000 Besucher gibt es Getränke- und Imbissstände im Donaupark. Mehr als 400 Scheinwerfer beleuchten das Geschehen an Land und zu Wasser, für das fünf Kilometer Glasfaserkabel auch unter der Donau verlegt wurden.

Live auf "fidelio" und Puls24

Für das Lichtdesign zeichnet Malcolm Rippeth verantwortlich, das Videodesign hat David Haneke, Sohn von Regiemeister Michael Haneke, inne. Den Sound der Klangwolke kreieren die Musikdesigner James Pountney und Nick Powell. Als Ikarus in luftige Höhen aufschwingen wird sich Ran Arthur Braun, gefragter Spezialist für Live-Stunts.

Wer die Reise nach Linz nicht antreten kann, hat trotzdem die Chance, die Jubiläumsklangwolke live mitzuverfolgen: "fidelio", der digitale Klassiktreffpunkt von ORF und Unitel, streamt das Ereignis live ab 20.30 Uhr. Auch der österreichische TV-Sender Puls24 überträgt den Sonnenaufgang über der Donau. (kasch)

Live-Übertragung ab 20.30 Uhr: www.myfidelio.at; www.puls4.com

Klangwolken-Ablauf Auftakt ab 17 Uhr: Im Lentos-Kunstmuseum Linz wird auf die 170 Jahre OÖ Sparkassen-Jubiläumsklangwolke um 20.30 Uhr im Donaupark Linz eingestimmt: Es gilt freier Eintritt in die Lentos-Sammlung mit Werken u. a. von Gustav Klimt, Egon Schiele, Maria Lassning, Valie Export. Einführung um 18.30 Uhr: Im Foyer des Lentos-Kunstmuseums gibt es eine Einführung zur Klangwolke, die Hintergründe und Konzept erläutert. LinzAG Nachklangwolke ab 21.30 Uhr: Nachklingen lässt die Jubiläumsklangwolke, präsentiert von der Linz AG, Cesár Sampson, Österreichs Vertreter beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon, mit eigenen Songs, darunter auch seine jüngste Single „Stone Cold“.

