Zuerst vertrieben, dann vergessen: Louise Kolm-Fleck, Österreichs erste Regisseurin

Es gibt einen Namen, der in aller Munde ist, wenn es um frühe rot-weiß-rote Regieleistungen geht: Billy Wilder (1906–2002).Doch bei einem zweiten sollte es genauso sein: Louise Kolm-Fleck (1873–1950), am 1. August vor 150 Jahren als Aloisia Veltée in Wien geboren.Sie war die erste Regisseurin Österreichs und gilt nach der Französin Alice Guy-Blaché (1873–1968) als zweite Regisseurin der Welt.