Es passiert schon wieder. Eine Serie aus Südkorea erobert Netflix. Im Oktober war es noch die südkoreanische Reihe "Squid Game" – jene Eigenproduktion des US-Streamingdienstes, die 111 Millionen Fans erreichte und den "besten Start aller Zeiten" hinlegte. Doch am 20. November vermeldete der britische "Guardian", dass nun das ebenso aus Südkorea stammende "Hellbound" in 24 Stunden in 80 Ländern Platz eins erobert hat. Schon im Oktober sollen 142 Mio.