Zuerst der Ruhm, dann die Moral am Set

"Applaus!" spendet das Publikum am Samstag in Leopoldschlag gerne, auch ohne Instruktion via Screen, der dem Stückkonzept geschuldet ist: Man ist am Set (ein pittoresk antikes Bühnenbild), die Besucher sind Komparsen – fürsorglich klebt ein Gummibärli-Snack unter jedem Sitz ob der prophezeiten achtstündigen Drehzeit. Die Szene ist heikel: Es gilt zu spielen, wie der betrogene Ehemann einer Schauspielerin die Aufführung unterbricht, um den Liebhaber seiner Frau im Publikum zu erschießen.