Zucchero: „Mein Lehrer sagte, dass eine gesunde Libido wichtig ist“

Zucchero: „Das Duett mit Luciano Pavarotti war ein Meilenstein in meiner Karriere.“

Wenn Adelmo Fornaciari, genannt Zucchero (Zucker), nach Österreich kommt, sind seine Konzerte im Nu ausverkauft. Mit Hits wie „Baila“, „Miserere“, „Diamante“, „Menta e rosmarino“ oder „Per colpa di chi?“ hat der sympathische Sänger und Multiinstrumentalist den Geschmack von Generationen getroffen. Am 27. Juli gastiert der 68-Jährige bei Klassik am Dom in Linz.