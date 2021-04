1700 Bewerber gab es für das ORF-Castingformat "Starmania 21", bei der heutigen ersten Finalshow (20.15 Uhr, ORF 1) singen die 16 noch verbliebenen potenziellen Stars um den Einzug unter die letzten acht. Oberösterreichs Fahnen hält dabei der Ansfeldner Felix Larcher hoch. Der Verkäufer gibt heute seine Version von "Lose Yourself" von Rapper Eminem zum Besten. "Yes, i g’frei mi schon", sagt der meist tiefenentspannt wirkende 21-Jährige, der mit "null Erwartungen" in das Wettsingen