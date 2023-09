Zu ersteigern: Drei Songs von Bob Dylan in New York

Dylan nahm die in den 60er- und 70er-Jahren veröffentlichten Songs "Master of War", "Simple Twist of Fate" und "Gotta Serve Somebody" 2021 mit dem Produzenten T Bone Burnett neu auf. 2022 ist bereits eine solche Neuaufnahme des Songs "Blowin’ in the Wind" in London für rund 1,8 Millionen Dollar (etwa 1,7 Millionen Euro) versteigert worden.

