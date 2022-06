Ziggy Marley: Ein würdiger und seelenvoller Tribut an Vater Bob

"Heast, der is jo besser ois da Voda!" Die seinem Nebenmann zugeraunte Einschätzung eines enthusiasmierten Konzertbesuchers war sicherlich ein Eizerl zu hoch gegriffen, was Ziggy Marley am Dienstagabend auf der "Frischluft"-Bühne des Posthofs ablieferte, war aber in der Tat außergewöhnlich. Fast zwei Stunden oder 17 Songs lang zollte der 53-Jährige seinem Vater Bob, globale Ikone und Personifikation des Reggae, musikalisch Tribut.