Ziegen, Götter, Guns N’ Roses

Zwei gigantische, schreiende Ziegen sind die heimlichen Stars in "Thor: Love and Thunder". Chris Hemsworth als Donnergott Thor bekommt sie nach einem Rettungseinsatz mit den "Guardians of the Galaxy" auf einem fremden Planeten als Dankeschön geschenkt. Fortan sind die beiden Tiere Thors ständige Begleiter in der abgedrehten Superhelden-Komödie von Regisseur Taika Waititi.

Deren Story ist rasch erzählt: Thor sucht seinen inneren Frieden und hält sich von sämtlichen Heldenaufgaben fern, bis neue Gefahr droht. Gorr der Götterschlächter (furchterregend: Christian Bale) will – seinem Namen entsprechend – sämtliche Götter töten. Zusammen mit Jane Foster (Natalie Portman), die als neue Donnergöttin den Hammer trägt, Valkyrie (Tessa Thompson) und den "Guardians" (u. a. Chris Pratt) stellt sich Thor dem fiesen Schurken in den Weg.

Nachdem Marvel zuletzt mit Chloe Zhaos langatmigem "Eternals" fast esoterisch unterwegs war und Sam Raimis "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" Horrorfilm-Elemente enthielt, ist der neue "Thor" eine kunterbunte Komödie, in der sich die Beteiligten für keinen Gag zu schade sind. Seinen grandiosen Vorgänger "Thor: Ragnarok" kann Regisseur Waititi zwar nicht toppen, aber mit "Love and Thunder" bringt er erneut ein kurzweiliges, visuell beeindruckendes Comic-Abenteuer auf die Leinwand. Begleitet wird das effektlastige Treiben von einem tollen Soundtrack, der gleich mehrere Songs der Hardrock-Ikonen Guns N’ Roses enthält. (APA)

"Thor: Love and Thunder": (USA/AUS 2022, 119 Minuten), Regie: Taika Waititi

OÖN Bewertung: 5 von 6 Sternen