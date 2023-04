„Zeitroas“ von Joachim Rathke: Die Bäuerin und die Ross’ im Stall

Der Regisseur, Autor und Schauspieler heftet sich in "Zeitroas" auf die Spuren einer Bäuerin in fünf Jahrhunderten auf dem traditionellen "Stadlerhof" in Wilhering. "Wir erzählen die Geschichte der Bäuerinnen über die Jahrhunderte, über Abhängigkeiten von der Obrigkeit, über die Stellung der Frau, die gerade noch ein bisschen über der vom Ross im Stall gewesen ist. Und die durch die andauernden Geburten viel gefährdeter waren, als die Bauern", sagt Rathke.