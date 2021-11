Bereits zum 35. Mal fand am vergangenen Wochenende das auch international sehr beachtete Festival Music Unlimited im Welser Schl8hof und seinem Umfeld statt. Man ist also ein wenig in die Jahre gekommen, aber Wolfgang Wasserbauer und sein Team haben auch diesmal gezeigt, wie divers und spannend zeitgemäße Klänge abseits des Mainstreams sein können. Ursprünglich war Tumido ein Duo des Gitarristen Gigi Gratt und des Schlagzeugers Bernhard Breuer.