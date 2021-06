Zehn Theatertage im Zeichen brisanter Fragen

Super Natural" – unter diesem Motto lädt Schäxpir zehn Tage von 16. bis 26. Juni alle ab zwei Jahren ein, die Welt des Theaters zu entdecken. "Wir stellen uns die Fragen, was eigentlich natürlich und was menschgemacht ist. Hat der Mensch den Planeten schon komplett verändert, oder gibt es Winkel, in denen noch nie ein Mensch gewesen ist?", erklärt das Leitungstrio Julia Ransmayr, Sara Ostertag (künstlerische Leitung) und Cornelia Lehner (Festivalleitung), was sie speziell bei dieser Schäxpir-Ausgabe umtreibt.

Uraufgeführtes, Preisgekröntes

Die Linzer Theater zeigen einen Uraufführungsreigen: Das Theater Phönix lädt mit "#schalldicht" (ab 13 Jahre) von Sina Heiss das Publikum mit Kopfhörern in ein Tonstudio, in dem vier junge Menschen festsitzen und gezwungen sind, sich mit den großen Themen des Lebens wie Liebe, Pizza, Weltmeere, Nähe und Distanz auseinanderzusetzen.

Das Theater des Kindes erzählt einen Mythos vom Ritter der traurigen Gestalt neu: In "Donna Quichotta" werden in einer Märchenstunde die Rollen getauscht (ab sechs Jahren).

Auch mit dem Theaterpreis "Stella*21" gekrönte Stücke sind zu erleben: "Bunter Haufen" der österreichischen Kompanie Freispiel (ab sieben Jahre).

Einige von vielen Tipps aus dem Programm mit knapp 30 Stücken: Die Sehnsucht, etwas oder jemanden mit bloßen Händen zu berühren, wie wir sie alle im vergangenen Jahr erlebt haben, steht im Mittelpunkt des Stücks "Hold Your Horses" der niederländisch-deutsch-österreichischen Work-In-Progress-Arbeit von De Dansers, Theater Strahl Berlin und Schäxpir (ab 14 Jahre).

Worin besteht der Wert des Menschen? Dieser Frage spüren Studierende der Linzer Bruckneruni in "Die Geschichte von AK und der Menschheit" für alle ab 15 Jahren nach.

Mit "PSSSSSSST!" laden das Bruckner Orchester Linz und die A.-Bruckner-Privatuniversität online zum 20-minütigen interaktiven Reisefilm (ab 7 J.).