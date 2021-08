Viele sind es nicht mehr, die sich an die Anfänge des Jazzfestivals in Saalfelden aus eigenem Erleben erinnern. Ende der 70er Jahre hat alles in der sogenannten Ranch klein und schlicht begonnen. Die 41. Ausgabe nach dem reduzierten Jazzweekender 2020 gelang prunkvoll, mit mehr als 60 Konzerten an unterschiedlichsten Orten.