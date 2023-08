"Zaide" auf Schloss Greinbrug: Heiteres Spektakel oder doch tragische Operette?

Das in Mozarts letztem Salzburger Jahr 1779/80 entstandene Fragment eines deutschen Singspiels – er selbst nennt es „Operette“ – gibt bis heute unzählige Rätsel auf. Die Inszenierung von „Zaide“ bei den Donaufestwochen im Strudengau, die am Samstag auf Schloss Greinburg Premiere hatte, versucht diese auf unkonventionelle Art zu lösen, verirrt sich aber dabei in einer Slapstickkomödie, die dieses Werk wahrscheinlich nie sein sollte. Gerade der tragische