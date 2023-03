"You’re My Heart" – Thomas Anders wird 60

Dunkle Haare, braun gebrannt: Thomas Anders hat sich auch mit 60 kaum verändert. Seine größten Erfolge feierte der Sänger aus Koblenz mit Modern Talking an der Seite von Dieter Bohlen. Ihr Song "You’re My Heart, You’re My Soul" schoss vor fast vierzig Jahren in vielen Ländern auf Platz eins – und machte das Duo weltweit bekannt. Heute hat Anders mit seinem "Ex-Kollegen" Bohlen nach eigenen Worten keine Berührungspunkte.

"Wir hatten unsere Zeit." Vor zwei Jahrzehnten standen die beiden zuletzt gemeinsam auf der Bühne, bevor jeder seinen eigenen Weg ging. Bohlen sitzt aktuell in der Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", Anders macht immer noch Musik.

Anders und Bohlen im Jahr 1998 Bild: DPA FILES

Mitten im Corona-Jahr 2020 präsentierte er mit "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen (41) Duette für Schlagerfans: 17 Songs, die schlicht "Das Album" heißen und auf Platz eins der Charts landeten. Anders, der eigentlich Bernd Weidung heißt, feiert seinen Geburtstag mit Ehefrau Claudia (50) und dem 20-jährigen Sohn Alexander. Beruflich hat er auch mit 60 zahlreiche Projekte am Laufen. In diesem Jahr will er etwa in Bulgarien, Kanada und Spanien auf der Bühne stehen und im Herbst soll ein neues Kochbuch auf den Markt kommen: "Es gibt bei mir keinen Stillstand."

