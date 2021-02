"Wunderkammer"der kleinen Steine für große Fragen

Noch bis 28. März lädt die dritte und letzte Ausstellung der von Julia Stoff und Martin Heller kuratierten Reihe ein, das Besondere im Alltäglichen zu entdecken. Diesmal unter dem fragenden, von Adalbert Stifters Erzählband inspirierten Motto: "Bunte Steine – was bleibt". Wie eine Mondlandschaft erstreckt sich geschredderter Asphalt einer Linzer Straßenkreuzung vor dem Besucher, auf den weitere Steine – vom Meteoriten bis zum Bergkristall – warten.

Vom Urknall zur Gentechnologie

Zu ihnen führt die Audiospur von Christoph Mayer. Der Linzer, von dem auch der eindringliche Audioweg in Gusen stammt, hat Menschen – von Kulturwissenschafterin Alaida Assmann bis zum Jäger der Ju/’Hoansi in der Kalahari – gebeten, die Steine sprechen zu lassen: Wer sind wir, was sind wir, woher kommen, wohin gehen wir?

Der Besucher taucht ein in Reflexionen über unsere Existenz, Raum und Zeit, vom Urknall bis zur Gentechnologie. Es lohnt sich, sich selbst anfangs ein wenig Zeit zu lassen, um in diese Atmosphäre und die Gedankenwelten einzutauchen. Bis die Steine als Denkanstöße auch das eigene Sinnieren ins Rollen bringen.

Info: Mo.–Fr., 16–20 Uhr, Sa./So. 10–20 Uhr, Onlinereservierung erforderlich: www.ooekulturquartier.at

Artikel von Karin Schütze Redakteurin Kultur k.schuetze@nachrichten.at