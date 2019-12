Nach 42 Jahren öffnet die epische Skywalker-Saga den Vorhang zum letzten Akt. Zur "Star Wars"-Klimax fährt Regisseur J. J. Abrams noch einmal die ganz, ganz großen Geschütze auf. Nicht nur wortwörtlich in Gestalt von Raumschiffen, die Planeten pulverisieren, auch in emotionaler Hinsicht geht’s in "Der Aufstieg Skywalkers" um alles.