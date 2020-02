Wrabetz legte Grundstein für den multimedialen ORF-Newsroom

Bis 2022 soll der neuen Mediencampus auf dem Küniglberg fertig sein. Ab dann sollen alle Programme des ORF von dort gesendet werden. Der Radiosender FM4, die Radio-Wetterredaktion und die Radio-Religionsabteilung wurden bereits übersiedelt, in die Neubauten werden Ö1 und Ö3 einziehen. Zusätzlich wird ein multimedialer Newsroom errichtet. Insgesamt werden die Maßnahmen 303,7 Millionen Euro kosten. "Wir liegen mit allen Maßnahmen im Plan und werden aus heutiger Sicht das Gesamtbudget punktgenau einhalten sowie den Mediencampus bautechnisch bis Ende 2021 fertigstellen“, sagte ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz. „Nach dem Einbau der Rundfunktechnik werden wir ab 2022 aus den Gebäuden des neuen ORF-Mediencampus TV- und Radioprogramme senden."

Der neue ORF-Mediencampus umfasst eine Bruttogeschoßfläche von rund 32.000 Quadratmetern. Sämtliche Neubauten werden laut ORF in der Kubatur der bisherigen Gebäude (Werkstättenhallen und Nebengebäude) und innerhalb der bestehenden Flächenwidmung errichtet. Durch die Neubauten für Ö1 und Ö3 und den Multimedialen Newsroom gebe es daher keine negativen Auswirkungen für die Anrainer, so der ORF in einer Aussendung.