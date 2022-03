Regisseur Simon Stone hat sein Ziel, Alban Bergs Oper "Wozzeck" in einer dem Publikum bekannten und vertrauten Welt schmackhaft zu machen, durchaus erreicht. Nicht alle waren zwar am Montag bei der Premiere in der Wiener Staatsoper begeistert, Büchners Antihelden als Sandler in der U-Bahn-Station Simmering anzutreffen, dennoch schien die Zustimmung zu überwiegen.