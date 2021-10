Als ob! Die Kraft der Fiktion" war das Thema des heurigen Symposiums "Philosophicum Lech" am Arlberg, das schon 2020 stattfinden sollte, wegen Corona aber um ein Jahr verschoben werden musste. Philosophen, die wegen einer Pandemie verzagen, wären allerdings keine. Vielmehr stellte man sich in Lech – sozusagen als Vorprogramm – zunächst einmal die Frage, ob es auch so etwas wie eine "Philosophie der Pandemie" gäbe.