Stefan Leonhardsberger: "Wow, die kommen alle freiwillig"

Vor neun Jahren begeisterte Stefan Leonhardsberger in der Rolle des Titus Feuerfuchs in Johann Nestroys "Der Talisman" als Gastspieler am Linzer Landestheater. Am 2. Jänner kehrt er ans Schauspielhaus zurück. "Rauhnacht" heißt das mittlerweile zum kabarettistischen Thriller-Klassiker mutierte Programm, bei dem der 39-jährige Mühlviertler nicht weniger als zehn Rollen spielt.