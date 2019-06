Woodstock der Blasmusik mit Bruckner-Messe

"Wir haben wieder Wetterglück beim Aufbau, ein Gewerk nach dem anderen wird gerade angeliefert", sagt Simon Ertl auf OÖN-Anfrage gelassen ob des mittlerweile neunten "Woodstock der Blasmusik", das er organisiert. Rund 60.000 Besucher, viele selbst passionierte Bläser, sind im Vorjahr in die Arco-Area in Ort im Innkreis geströmt. Auf erstmals sechs Bühnen – neu ist die "Kraut & Ruabm Arena" – fächern heuer rund 1300 Musiker in etwa 100 Auftritten die Vielfalt der Blasmusik auf, unter ihnen auch zwei Bands aus Übersee: "Canadian Brass ist eines der führenden Blechbläserensembles, die im kommenden Jahr auch im Linzer Musiktheater spielen werden. Mit Kool & The Gang haben wir eine der besten Funk & Soul-Band der vergangenen Jahrzehnte nach Europa gebracht." Wie das? "Ich habe ihnen ein Mail geschickt und gefragt: Wie schaut’s aus?", erklärt Ertl, selbst Trompeter und fünf Mal auf der Bühne mit der Allstar-Band und den Original Woodstock Musikanten. Letztere hat er mit Matthias Schorn gegründet. Der Soloklarinettisten der Wiener Philharmoniker ist heuer als "Woodmaster of the Year" mehrfach und mit seinem Faltenradio zu erleben.

"Das Gesamtspiel wird wieder speziell", wenn am 27. Juni alle (Hobby-)Musiker ab 13 Uhr bei einem Voting selbst gewählte Stücke anstimmen. Erstmals gibt es auch beim Gottesdienst ein Gesamtspiel – und Anton Bruckners E-Moll-Messe: "Den klassischen Aspekt ins Festival zu bringen, war der letzte fehlende Baustein, um zu zeigen, was mit Blasmusikinstrumenten alles möglich ist." Ans leibhaftig Eingemachte geht es hingegen im "Copa Pele – Fußballmatch der Legenden", wenn ehemalige Fußball-Nationalspieler gegen das Woodstock Allstar-Team kicken: "Ich werde kurz meine Fußballschuhe wieder ausgraben."

Infos zum Festival

Am 27. Juni, 17 Uhr, geben Saso Avsenik und seine Oberkrainer den Auftakt auf der Main Stage. Ausklingen lassen das Festival am 30. Juni, 16.30 Uhr, die Kreischberg-Musikanten aus der Steiermark.

Die Arco-Area in Ort im Innkreis ist das Festivalgelände, das direkt an der Innkreis-Autobahn A8 liegt.

Übernachten: Möglich sind Camping, auch Car Camping (neu!), Caravanstellplätze, neue Tipi-Dörfer, Hütten, das Lodges-Resort „Wladiwoodstock“.

Karten: Tagestickets und Festivalpässe gibt es auf der Homepage oder bei der OÖN-Tickethotline: 0732 7805 805.

OÖNCard-Vorteil: 3 Euro Rabatt/Tagesticket und Gratis-Eintritt am 30. 6. beim OÖNcard-Frühschoppen.

Alle Festival-Infos unter: www.woodstockderblasmusik.at

Artikel von Karin Schütze Redakteurin Kultur k.schuetze@nachrichten.at