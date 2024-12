Wohl frühestes bekanntes Kafka-Schriftstück soll versteigert werden

"Es gibt ein Kommen und ein Gehn. Ein Scheiden und oft kein - Wiedersehn", heißt es in der Notiz, die Kafka 1897 - als 14-Jähriger - in ein Album eingetragen und signiert haben soll. Es handle sich um das älteste bekannte noch existierende Schriftstück des Autors, hieß es vom Auktionshaus Bonhams.

Über die Nachfahren seines Schulfreundes Hugo Bergmann kam das Schriftstück nun zu Bonhams in New York, wo es in der kommenden Woche versteigert werden soll. Bonhams erwartet einen Preis zwischen 10.000 und 15.000 Dollar (9.500 und 14.000 Euro). Kafka ist einer der bedeutendsten Vertreter der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts.

