Wo nun das Lentos steht, sollte das Linzer Musiktheater gebaut werden

Am 18. Mai 2003 wurde das Kunstmuseum Lentos eröffnet.

Als wäre es schon immer da gewesen, ist das Kunstmuseum Lentos ins Selbstverständnis der Stadt Linz eingewachsen – sowohl inhaltlich als auch ästhetisch. Dennoch feiert die Institution am 25. Mai 2023 erst ihr 20-jähriges Bestehen. Am 8. September 2000 war der Grundstein für die Architektur des Schweizer Büros Weber & Hofer AG gelegt worden. Am 18. Mai 2003 wurde das Museum mit Gründungsdirektor Peter Baum nach 29 Monaten Bauzeit eröffnet.