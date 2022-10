Wo die neue alte Chefin anpacken muss

Ab 1. Jänner wird Isolde Perndl in der Kultur GmbH des Landes (LKG) dem wissenschaftlichen Direktor Alfred Weidinger gleichgestellt sein. Für die seit April 2020 tätige Finanzchefin der Institution ist dies eine Beförderung, weil Weidinger seit Umwandlung des Landesmuseums in die LKG als alleiniger Chef werkt. Was sich für die 41-Jährige ändern wird, "ist auch ein formeller Aspekt, weil ich als Geschäftsführerin persönlich haftbar bin", sagt Perndl im Gespräch mit den OÖN.