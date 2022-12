Wo die Kultur zu Silvester die Korken knallen lässt

Sie ist eine der wichtigsten Raunächte, die unser Brauchtumskalender kennt. Damit die heutige Silvesternacht vom Programm her sicher glatt läuft, hat die OÖN-Kulturredaktion Tipps für späte wie spontane Planer.

Sie umfassen Kino-Premieren, Bühnenkunst und Konzerte , nehmen den Neujahrstag gleich mit und sollen auch jenen unter die Arme greifen, die Kultur zum Jahreswechsel von der Couch aus genießen wollen. Denn wer an den Tagen zwischen den Jahren einmal die Orientierung verliert, kann sich auf den traditionellen Takt besinnen, den das Fernsehen verlässlich vorgibt. So gibt es in Österreich kein Warten auf Mitternacht ohne Karl Merkatz als Edmund "Mundl" Sackbauer.

„Wir sind Kaiser“: Robert Palfrader und Rudi Roubinek führen als Robert Heinrich I. und Obersthofmeister Seyffenstein durch den Abend (20.15 Uhr, ORF 1). Zu Gast ist u. a. Melissa Naschenweng. Bild: ORF

Die heutige Wiederholung der Kult-Episode "Jahreswende" (22.25 Uhr, ORF 1) mit einer legendär verirrten Silvesterrakete ist die erste nach dem Tod des 92-jährigen Merkatz am 4. Dezember. Der ewig feuchtfröhliche Sketch "Dinner for One" folgt um 23.20 Uhr. "Same procedure as every year!" heißt es auch auf 3sat, wo sich bei "Pop Around the Clock" Größen der Musik die Klinke in die Hand geben – von Rolling Stones bis Jennifer Lopez.

Auch für Klassik-Fans bietet der 31. Dezember wieder pralles TV-Vergnügen. Auf ORF III (20.15 Uhr) ist der Operetten-Klassiker "Die Fledermaus" live-zeitversetzt aus der Volksoper Wien mit Sopranistin Annette Dasch zu sehen. Auf Arte (18.35 Uhr) spielen die Berliner Philharmoniker live, es singt Star-Tenor Jonas Kaufmann – Stimmen, um butterweich ins neue Jahr zu gleiten.

Silvester-Vorpremiere

Einen Film, von dem man wohl im Oscar-Rennen noch viel hören wird, bringen die OÖN mit ausgewählten Kinos als Silvester-Vorpremiere heute auf die Leinwand: „The Banshees of the Inisherin“, ein hochkarätig besetztes Freundschaftsdrama mit Hollywoodstar Colin Farrell („The Batman“).

Kino Gmunden: 31. 12., 19 Uhr, kino-gmunden.at

Moviemento Linz: 19.30 Uhr, moviemento.at

Kino Freistadt: 19.30 Uhr, kino-freistadt.at

Programmkino Wels: 20.30 Uhr, programmkinowels.at

Der Trailer zum Film:

Bühnenkunst

Im Brucknerhaus Linz ist heute der Operetten-Klassiker „Die Csárdásfürstin“ zu erleben, Volksopernstar Renate Pitscheider gibt die Titelpartie neben „Hausherrn“ Dietmar Kerschbaum als Edwin (brucknerhaus.at, 19.30).

Renate Pitscheider und Dietmar Kerschbaum Bild: Volker Weihbold

Eine Rarität des Sprechtheaters bietet heute das Theater Phoenix Linz mit Jura Soyfers „Weltuntergang“ (19.30, theater-phoenix.at).

mit Jura Soyfers „Weltuntergang“ (19.30, theater-phoenix.at). Zum Silvester-Kabarett lädt Herbert Steinböck in die Spinnerei Traun (18.30, kulturpark.at).

Konzerte

Im großen Orchestersaal des Linzer Musiktheaters läutet heute das Johann Strauss Ensemble schwungvoll 2023 ein (17 und 20 Uhr), am 1. Jänner lädt es dort zum Neujahrskonzert (19.30, landestheater-linz.at).

läutet heute das schwungvoll 2023 ein (17 und 20 Uhr), am 1. Jänner lädt es dort zum Neujahrskonzert (19.30, landestheater-linz.at). Im Brucknerhaus lockt heute das spanische Azahar Ensemble mit frühen Melodien für Bläserquintett (16 Uhr, brucknerhaus.at).

Azahar Ensemble Bild: Azahar Ensemble

Im Festsaal des Palais Linz dirigiert Matthias Achleitner die „OÖ Philharmonie“, zu hören sind Melodien von Johann Strauss und seinen Zeitgenossen (19.30 Uhr, Neujahrskonzert am 1. 1. um 16 Uhr, www.palaislinz.at).

dirigiert die „OÖ Philharmonie“, zu hören sind Melodien von Johann Strauss und seinen Zeitgenossen (19.30 Uhr, Neujahrskonzert am 1. 1. um 16 Uhr, www.palaislinz.at). Solisten der Volks- und Staatsoper sowie frühere

Wiener Sängerknaben bilden das „Schubert Art Ensemble“ , das im Alten Theater in Steyr heute auf 2023 einstimmt (17 und 20 Uhr, oeticket.com).

Wiener Sängerknaben bilden das , das im heute auf 2023 einstimmt (17 und 20 Uhr, oeticket.com). Im Stift St. Florian spielt das Altomonte Orchester auf (17.30 u. 19.30 Uhr, brucknertage.at/blog).

spielt das auf (17.30 u. 19.30 Uhr, brucknertage.at/blog). In der Stiftskirche Schlägl musizieren Franziska Fleischanderl (Psalterium) und Bernhard Prammer (Hammerflügel) (22.30 Uhr, stift-schlaegl.at).

Sechs Tipps für den 1. Jänner

Neujahrskonzert Ried: Klassische Walzer und Polkas aus der Strauss-Dynastie sind um 15 Uhr im Keine Sorgen Saal in der Messe Ried zu hören. Das Orchester der Philharmonie Ried spielt unter Marc Reibel, Kapellmeister am Landestheater Linz, unter anderem den Walzer „Wiener Blut“ von Johann Strauss, den Schönfeld-Marsch von Carl Michael Ziehrer und Josef Lanners „Schönbrunner Walzer“. Karten gibt es auf konzertagenturburgstaller.at

Klassische Walzer und Polkas aus der Strauss-Dynastie sind um 15 Uhr im Keine Sorgen Saal in der Messe Ried zu hören. Das Orchester der Philharmonie Ried spielt unter Marc Reibel, Kapellmeister am Landestheater Linz, unter anderem den Walzer „Wiener Blut“ von Johann Strauss, den Schönfeld-Marsch von Carl Michael Ziehrer und Josef Lanners „Schönbrunner Walzer“. Karten gibt es auf konzertagenturburgstaller.at Blasmusik: Gleich zwei Mal gibt es zu Neujahr Blasmusik zu hören. Der Musikverein Bad Ischl lädt unter Kapellmeister Walter Erla um 16 Uhr in das Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl. In Bad Leonfelden spielen ebenfalls um 16 Uhr die 96 Musiker des Musikvereins unter den Kapellmeistern Martin und Christian Dumphart.

Gleich zwei Mal gibt es zu Neujahr Blasmusik zu hören. Der Musikverein Bad Ischl lädt unter Kapellmeister Walter Erla um 16 Uhr in das Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl. In Bad Leonfelden spielen ebenfalls um 16 Uhr die 96 Musiker des Musikvereins unter den Kapellmeistern Martin und Christian Dumphart. Fernsehen: Ab 7.20 Uhr zeigt 3sat am 1. Jänner einen ganzen Tag lang Klassikkonzerte und Opern, darunter Verdis „La Traviata“ aus der Arena di Verona (20.15 Uhr) und Konzerte der „drei Tenöre“ (19.05 Uhr). Arte überträgt ab 17.55 Uhr das Neujahrskonzert aus dem Teatro La Fenice in Venedig.

Markus Poschner, Chefdirigent des Bruckner Orchesters Bild: Reinhard Winkler

Neujahrskonzert Linz: Das Bruckner Orchester Linz unter seinem Chefdirigenten Markus Poschner und Percussionist Christoph Sietzen (30) geben am 1. Jänner im Linzer Brucknerhaus den musikalischen Auftakt ins neue Jahr. Auf dem Programm steht u.a. eine Uraufführung des 1995 geborenen Regensburger Komponisten Oscar Jockel. 16 Uhr, www.brucknerhaus.at

Das Bruckner Orchester Linz unter seinem Chefdirigenten Markus Poschner und Percussionist Christoph Sietzen (30) geben am 1. Jänner im Linzer Brucknerhaus den musikalischen Auftakt ins neue Jahr. Auf dem Programm steht u.a. eine Uraufführung des 1995 geborenen Regensburger Komponisten Oscar Jockel. 16 Uhr, www.brucknerhaus.at Das Kammerorchester Münzbach führt sein Neujahrsprogramm unter der Leitung von Georg Prinz noch zwei Mal auf: am 1. Jänner um 17 Uhr im Turnsaal der Volksschule Münzbach und am 2. Jänner um 19.30 Uhr in der Josef-Heiml-Halle in Kronstorf. Karten können auf www.mv-kom.at reserviert werden.

führt sein Neujahrsprogramm unter der Leitung von Georg Prinz noch zwei Mal auf: am 1. Jänner um 17 Uhr im Turnsaal der Volksschule Münzbach und am 2. Jänner um 19.30 Uhr in der Josef-Heiml-Halle in Kronstorf. Karten können auf www.mv-kom.at reserviert werden. Das Neujahrsschnalzen gehört zu Linz wie die Kirche auf den Pöstlingberg. Zum 98. Mal treffen sich die Mitglieder der Altstädter Bauerngmoa am 1. Jänner um 11 Uhr auf dem Platz vor dem Linzer Landhaus, um mit den Knallen ihrer Peitschen standesgemäß das neue Jahr zu begrüßen. Beim Schnalzen gibt es übrigens zwei Techniken: Entweder wird der Ton von allen Schnalzern gemeinsam erzeugt (der „Posch“) oder gegenläufig (der „Austerne“ – „aus der Reihe“).

