In Zeiten eines brutalen Angriffskrieges mitten in Europa und einer nicht enden wollenden Pandemie samt massiver Einschränkungen der eigenen Freiheit ein Plädoyer für die Hoffnung zu schreiben, mag für viele zynisch klingen. Nicht so für die in Wien und Bad Aussee aufgewachsene Autorin Renate Welsh: Sie hat soeben den Essay "Hoffnung lebt vom Trotzdem" herausgebracht und begründet darin klug, prägnant und geradezu entwaffnend ehrlich, wie Literatur, Sprache und Kunst zu Grundpfeilern der