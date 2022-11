WM in Katar: ORF und Servus spielen Doppelpass

Der ORF und Servus TV erweitern ihre strategische Zusammenarbeit. Nach der Aufteilung der Senderechte an der Formel 1 wird auch die Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) ein Fall für zwei. Der ORF überträgt 39 der insgesamt 64 Spiele, darunter das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador und das Finale. Der Privatsender aus Salzburg überträgt die restlichen 25 Partien, darunter ein Semifinale und das Spiel um Platz 3.

Beide Sender berichten aus eigenen Studios im Veranstalterland und aus Wien sowie Salzburg. Als Experten vertraut der ORF weiter auf Herbert Prohaska, Roman Mählich und Helge Payer, bei Servus TV geben Jan Aage Fjörtoft, Steffen Freund und der ehemalige LASK-Spieler Florian Klein ihre Expertisen bei den Spielen ab. Die jeweils nicht live übertragenen Spiele werden in Zusammenfassungen gezeigt. Hinsichtlich der prekären Lage bei Menschenrechten und Medienfreiheit in Katar greift der ORF auf seinen Korrespondenten Karim El-Gawhary zurück, Servus TV lagert Rundum-Berichte in aktuelle Info-Formate aus.

Der ORF launcht auf TikTok die besten WM-Szenen, die von Lea Herold und Benjamin Koglbauer präsentiert werden.