Roman Sandgruber ist zwar seit 2015 in Pension, aber was den emeritierten Wirtschaftshistoriker der Johannes Kepler Universität an Corona am meisten stört, ist, dass er nun nicht ungehindert in internationalen Archiven recherchieren kann. Unter Arbeit versteht Sandgruber eben eher Lebensinhalt als Broterwerb. Für sein "herausragendes wissenschaftliches Werk" erkannte ihm nun das Land Oberösterreich die bedeutendste Auszeichnung für Kultur zu, den mit 11.000 Euro dotierten Johannes-Kepler-Preis.