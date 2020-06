Wird das Virus die Gesellschaft – und uns selbst – verändern? Und wenn ja, in welche Richtung? Fragen wie diesen geht der Wiener Zukunftsforscher Matthias Horx in seinem neuen Buch "Die Zukunft nach Corona" nach. Zwei seiner Erkenntnisse gleich vorweg: In der neuen Welt spielt Vermögen womöglich nicht mehr die entscheidende Rolle. Wichtiger sind gute Nachbarn und ein blühender Gemüsegarten, schreibt er. Und: "Sich selbst neu zu erfinden, um zu überleben. Das ist die