Lange hat das Bruckner Orchester darauf gewartet, diesen Herbst ist es so weit: Die erste selbst konzipierte Konzertreihe läuft an! Zwischen 18. Oktober und 5. Juni 2021 präsentiert sich das Orchester unter Chefdirigent Markus Poschner an fünf Abenden im Linzer Brucknerhaus. "Wir sehen das als große Bestätigung unserer Arbeit – und als Ansporn", so der 49-Jährige bei der gestrigen Programmpräsentation im Musiktheater.