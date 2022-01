"Wir wurden im Regen stehen gelassen"

Ständig wechselnde Sicherheitsregeln, ängstliche Besucher, drohender Lockdown: Kulturveranstalter haben es in Zeiten der Pandemie besonders schwer. So hat es auch den Kulturpark Traun, der Veranstaltungen in der Spinnerei, im Schloss sowie Open-Air-Konzerte organisiert, schwer getroffen: Die Zahl der Besucher sank von 52.000 (2019) auf 13.200 im Vorjahr. "In den vergangenen zwei Jahren gab es zwölf Monate wegen der Lockdowns keine Veranstaltungen", sagt Leiterin Brigitte Brunner.