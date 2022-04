"Wir wollen die Scheu vor Bruckner nehmen"

In zwei Jahren wird der 200. Geburtstag von Anton Bruckner gefeiert – schon jetzt wirft das Jubiläumsjahr seine Schatten voraus. Auch im Geburtsort des Komponisten, in Ansfelden: Dort startet der Brucknerbund im April ein neues Festival. Der Brucknerfrühling vereint heuer erstmals drei Konzerte, in den kommenden Jahren soll das Festival auf ein Wochenende komprimiert werden.

Nicht nur Bruckner zu hören

Entstanden ist der Brucknerfrühling spontan: „Die drei Konzerte waren länger geplant“, sagt Brucknerbund-Obmann Peter Aigner. „Daher fanden wir es klug, sie unter einem Dach zusammenzufassen.“ Werke des Meisters selbst sind aber nur an einem der drei Termine zu hören, wenn am 15. Mai um 9 Uhr der Kirchenchor Bruckners Windhaager Messe aufführt. „Es darf beim Brucknerfrühling auch anderes außer Bruckner passieren“, sagt Aigner. Außerdem gebe es für große Bruckner-Werke in Ansfelden kaum geeignete Orte.

Eröffnet wird das Festival am 24. April um 16 Uhr mit dem Atalante Quartett, das in der Pfarrkirche Werke von Haydn, Mozart und Beethoven spielen wird. Am 6. Mai ist um 19.30 Uhr, ebenfalls in der Pfarrkirche, Flötist Helmut Trawöger mit Werken u.a. von Bach, Marais und Debussy zu Gast.

Der Brucknerbund denkt bereits weiter: Im November 2022 steht das Festival Bruckner200 auf dem Programm, 2024 soll es rund um Christi Himmelfahrt den Brucknerfrühling geben, im Herbst wieder Bruckner200. Außerdem plant Aigner, selbst erfolgreicher Geiger und Musikschullehrer in Neuhofen, ein Konzert mit Musikschülern zum Jahresanfang 2024: „Der Start des Jubiläumsjahres sollte in Bruckners Geburtsstadt sein “, sagt Aigner, der seit fünf Jahren Obmann ist und in dieser Zeit die Zahl der Mitglieder von 120 auf 400 steigerte. Er will Bruckner der Bevölkerung nahebringen: „Wir wollen den Leuten die Scheu vor Bruckner nehmen.“ 2024 feiert auch der Brucknerbund ein Jubiläum: Er wird 100 Jahre alt. Infos gibt es auf brucknerbund-ansfelden.at