"Wir wollen den Film jetzt zu den Menschen bringen"

"Wir blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Entscheidung zurück, die wir getroffen haben", sagt Julia Niemann. Da die Kinos seit Monaten geschlossen sind und sich keine baldige Öffnung abzeichnet, bieten die Wienerin und ihr Co-Regisseur Daniel Hoesl die dokumentarische Arbeit "Davos" ab heute in Österreich auf "Vod Club" online an (mehr re.). Zuletzt hatte der Verleih einen Kinostart für 22. Jänner geplant.

"Natürlich habe ich noch immer die Hoffnung, dass der Film in unsere Kinos kommt", sagt Hoesl, der Ulrich Seidl bei der Regie von dessen "Paradies"-Trilogie sowie bei "Import Export" assistierte. "Aber was auch toll ist: Im Netz können ihn Menschen überall auf der Welt sehen, auch dort, wo es längst keine Kinos mehr gibt." Die Aussicht auf Publikum jenseits von Nischen habe den Entschluss leichter gemacht.

"Davos" dreht sich um die gleichnamige 10.000-Einwohner-Gemeinde in der Schweiz, die zum Synonym für das dort jährlich stattfinde Weltwirtschaftsforum (WEF) wurde. Rund um das WEF, das Experten aus Wirtschaft und Politik vernetzt, haben Hoesl und Niemann 14 Monate lang, in denen sie in Davos lebten, die gesellschaftlichen Gegensätze der Kleinstadt eingefangen. Am Ende wurde es eine Vermessung der globalisierten Welt. Hoesl: "Genau deshalb richtet sich der Film nicht exklusiv an urbanes Publikum, sondern an Landwirte, Arbeiter und Angestellte, jeden, den die Globalisierung betrifft."

"Flüchtlinge" im Hotel-Keller

"Wir haben versucht, die Kontraste möglichst neutral abzubilden", sagt Niemann. Bei der Suche nach den Protagonisten ließ man sich von Erfahrungen leiten. So gab es beim WEF 2018 für Teilnehmer die Chance, im Keller des Hilton Hotels in die Rolle von Flüchtlingen zu schlüpfen. So ergab sich, das Flüchtlingszentrum von Davos einzubinden.

Dabei verzichtet "Davos", anders als viele ähnliche Werke, auf aggressive Kapitalismuskritik. "Kapitalismus ist per se nicht schlecht. Wir müssen ihn so gestalten, wie wir ihn für richtig halten. Andere anzuklagen, reicht nicht", sagt Hoesl. "Wir müssen uns alle in die Pflicht nehmen."

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at