Keine Minute Zeit verlieren wollen die Kulturhäuser im Bundesland, nachdem die Regierung am Freitag ankündigte, dass ab 19. Mai wieder Veranstaltungen erlaubt seien. "Wir werden sofort loslegen", sagt etwa Richard Maynau, der bereits am 22. Mai Kabarettist Manuel Rubey in der Bruckmühle in Pregarten begrüßen wird.