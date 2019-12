"Einen Tag vorher ist der Eiserne Vorhang an der tschechoslowakischen Grenze gefallen – und dann sind wir gekommen", sagt Stefan Kurowski. Der inzwischen 72-Jährige eröffnete am 12. Dezember 1989 im Namen aller Vorstandsmitglieder das Linzer Theater Phönix an der Wiener Straße.