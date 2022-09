Am Sonntag endete das Ars Electronica Festival mit dem Titel "Welcome to Planet B". An insgesamt elf Standorten wurden an fünf Tagen 71.000 Besuche gezählt. Im OÖN-Interview zieht Ars-Electronica-Geschäftsführer Gerfried Stocker Bilanz. Außerdem spricht der 58-Jährige über die Relevanz des Festivals für Politik und Gesellschaft sowie über die Zukunft der geplanten Digital-Universität.