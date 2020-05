Es ist die achte Woche, in der sie keine Einnahmen haben. Wann die Landkinos in Oberösterreich wieder aufsperren dürfen, könnte sich heute klären – der Stufenplan für weitere Öffnungen in der Kultur soll bekannt gegeben werden. Aber überleben die Häuser abseits der Städte, von denen mehr als zehn die Kinokultur des Bundeslands bereichern, diese Durststrecke? "Die Angst um die Landkinos ist nicht unberechtigt. Aber wir werden es schon schaffen. Wir sind gewohnt zu sparen, und wir überleben