"Wir sollten alle ein bissl tanzen, das könnte viele Probleme lösen"

Was bei uns seit vier Monaten undenkbar scheint, ist in Spanien möglich. Am 6. Februar stand Iris Heitzinger in Barcelona mit dem Tanzkollektiv "Group LaBolsa" auf der Bühne im Theater Mercat de les flors, einem der größten Häuser für zeitgenössischen Tanz in Spanien, vergleichbar mit dem Tanzquartier in Wien.